Palazzo Madama, un nuovo ascensore panoramico per ammirare Torino da 35 metri d'altezza

TORINO - Un ascensore panoramico per salire in cima a Palazzo Madama e ammirare una splendida vista di Torino da 35 metri d'altezza. Splendide notizie per gli amanti dell'arte e i tanti turisti che ogni giorno visitano la nostra città: Palazzo Madama, che ospita il Museo civico d'arte antica di Torino, avrà un nuovo ascensore panoramico a partire dal prossimo 28 marzo. Un'installazione possibile grazie al contributo di Iren.

IL NUOVO ASCENSORE - Grazie al nuovo ascensore sarà possibile partire dal livello del fossato, dove oggi trovano posto le arti del Medioevo e il Giardino Reale, per arrivare in cima alla Torre Panoramica. Iren, che gestisce la manutenzione dei servizi di Palazzo Madama, ha pensato a questa novità anche per venire incontro alle esigenze dei visitatori con difficoltà motorie o con disabilità. Al fine di rendere possibile la sostituzione dell'ascensore, fino al 26 marzo 2018 si potrà accedere ai piani del museo soltanto a piedi, attraverso lo Scalone Juvarriano e la scala della Torre Romana.