Sorpreso sul tram senza biglietto, picchia e manda in ospedale i controllori

TORINO - Attimi di tensione questa mattina a bordo del tram della linea 9: un passeggero sprovvisto di biglietto, un cittadino di gambiano di 20 anni, si è scagliato contro i controllori malmenandoli, solo perché quest’ultimi gli avevano chiesto il titolo di viaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della ex 8ª sezione circoscrizionale San Salvario/Borgo Po della Polizia Municipale che hanno fermato il giovane in corso Massimo D’Azeglio angolo via San Pio V. I due assistenti alla clientela GTT sono stati accompagnati in un Pronto Soccorso dove i medici hanno espresso una prognosi di 4 e 6 giorni.

SCIPPO - Sempre questa mattina invece, gli agenti della sezione Centro/Crocetta della polizia municipale hanno fermato un quarantanovenne di nazionalità algerina, sorpreso a scippare una donna. Il ladro è stato fermato dopo un breve inseguimento ed è stato accompagnato presso il comando di via Bologna per l’identificazione, poi è stato condotto in un commissariato di polizia in attesa di essere processato per direttissima.