Linea 4 deviata giovedì 1° febbraio: il percorso del tram

TORINO - Domani, giovedì 1° febbraio, non sarà una giornata come tutte le altre quella che vivranno migliaia di passeggeri del tram 4. A causa di alcuni lavori sui binari in zona corso Turati e via Tirreno, la linea tramviaria sarà deviata in direzione Falchera. Se i lavori dovessero terminare nei tempi previsti, il percorso del tram dovrebbe quindi variare dalle 09:30 alle 11:30. In direzione Falchera, da corso Unione Sovietica la linea tranviaria sarà deviata in corso Lepanto, corso Re Umberto, corso Stati Uniti, rientrando sul normale percorso in via Sacchi, proprio poco prima della stazione ferroviaria di Porta Nuova.