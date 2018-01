Clochard sgomberati dal centro, tensione a Torino: «Maledetti, non facciamo nulla di male»

TORINO - Via i clochard dal centro di Torino. A una settimana dalla morte di un senza tetto al parco della Pellerina, qualcosa sembra essere cambiato nel rapporto tra la città e chi vive con qualche coperta per strada, in giacigli improvvisati: da un paio di giorni, gli agenti della polizia municipale stanno «sfrattando» i senza tetto del centro città. Via Santa Teresa, piazza San Carlo, via XX Settembre, via Cernaia e la galleria San Federico.

IL SERVIZIO - Il servizio viene svolto dai vigili urbani insieme all’Amiat ed è quotidiano, ma negli ultimi giorni l’insistenza nel far portar vie le cose ai clochard è diventata sempre più rigorosa tanto che martedì mattina, la quiete del centro città è stata più volte interrotta dalle urla dei senza tetto. «Non potete farlo, che fastidio vi diamo?» e ancora «maledetti voi e la sindaca» sono le frasi proferite ai vigili, tre in tutto. Il paradosso, come noto a tutti, è che dopo il passaggio dei vigili, il 90% dei clochard torna a occupare il posto scelto, mentre altri ne cercano uno migliore o più riparato, ma comunque poco distante.

Il furgone Amiat, pronto a raccogliere le cose buttate dagli agenti (© Diario di Torino)

LA CITTA’ SI DIVIDE - La realtà è che gestire questo fenomeno diventa sempre più difficile. I cittadini si dividono tra i solidali che reputano gli allontanamenti disumani e chi invece segnala ai vigili urbani la presenza dei senza tetto al fine di farli mandare via. Le risse, come quella che vi avevamo raccontato qualche giorno fa, o le molestie verbali di alcuni ubriachi non aiutano di certo e spingono commercianti e residenti a lamentarsi. Il servizio, come detto, è attivo da anni, dai tempi dell’amministrazione Fassino e viene svolto spesso dagli stessi vigili che ormai conoscono tutti clochard per nome. La veemenza con cui viene chiesto ai senza tetto di andarsene varia molto a seconda delle direttive di Palazzo Civico: in questo caso, il Comune ha fatto sapere di non aver dato alcuna indicazione ai vigili di usare la «mano pesante» ma in questi giorni le operazioni di allontanamento si sono fatte più rigide, gli screzi più frequenti e non a caso alcuni giacigli risultano vuoti. Tra qualche giorno, molto probabilmente, sarà tutto come prima e tutto ricomincerà da capo, in un circolo che sembra non avere fine e che continua a dividere la città. Pulizia e ordine da una parte, disperazione e umanità dall’altra. Due facce della stessa Torino, in questo momento apparentemente inconciliabili.