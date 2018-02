Appendino duramente contestata al Circolo dei Lettori, la sindaca se ne va: scoppia il caos

TORINO - Sembra non esserci ormai pace per Chiara Appendino, nuovamente contestata durante un’uscita pubblica: ieri sera, durante la presentazione del libro di Gad Lerner «Concetta. Una storia operaia» al circolo dei lettori, la sindaca ha ricevuto la visita inaspettata da parte di alcuni contestatori, che con le loro proteste hanno interrotto la presentazione del libro dedicato alla donna che qualche mese fa si era data fuoco in un ufficio dell’Inps.

TENSIONE AL CIRCOLO DEI LETTORI - La rabbia dei contestatori è scoppiata subito dopo l’intervento della sindaca. Alcuni membri del Comitato Vallette-Lucento, hanno provato a srotolare uno striscione con su scritto «Vogliamo soluzioni, salario e dignità. Aumenta il precariato», prima di essere arginati dal personale di sicurezza del Circolo dei Lettori e dagli uomini della Digos. Inizialmente anche i 28 lavoratori della Fondazione Musei avevano annunciato una contestazione, ma alla fine hanno scelto di non presentarsi per rispetto di Concetta. La donna è stata apertamente difesa da Gad Lerner, che sul palco ha mortificato i contestatori: «Dopo questo incontro, mentre voi andate a casa, Concetta torna in ospedale. Non merita questa sceneggiata». La forza e la veemenza delle proteste hanno comunque impedito all’incontro di proseguire e Chiara Appendino ha lasciato la sala visibilmente scura in volto, evitando i contestatori con cui aveva già parlato in occasione delle luci d’artista in piazza Montale.

Chiara Appendino e Concetta Candido (© ANSA)

SFOGO SU FACEBOOK - Se di persona Appendino ha preferito abbandonare la sala, come spesso accade, il commento di quanto accaduto è stato relegato a Facebook. Questo il messaggio della sindaca, scritto nella tarda serata di ieri: