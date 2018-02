Terribile incidente in tangenziale Sud: 3 feriti e traffico paralizzato questa mattina

TORINO - Ancora un incidente alle porte di Torino e la tangenziale va in tilt: questa mattina, alle prime luci dell’alba, un maxi incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo della statale 20, in direzione Piacenza. Sei i veicoli coinvolti in uno scontro che ha provocato tre feriti e mandato la tangenziale in tilt.

L’INCIDENTE - Stando a una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto all’altezza de La Loggia: pare che un furgoncino si sia completamente ribaltato, forse a causa di una manovra azzardata di uno dei veicoli. I feriti sono stati trasportati al Cto: due di loro hanno riportato contusioni mentre uno, il più grave, è in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle ambulanze, è intervenuta la polizia stradale che ha chiuso due corsie di marcia. Il traffico è rallentato, si viaggia solo nella prima corsia e in quella d’emergenza.