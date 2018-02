Guasto alla metropolitana: servizio sospeso e disagi, ci si sposta con i bus sostitutivi

TORINO - Disagi per migliaia di torinesi che questa mattina hanno scelto la metropolitana per spostarsi: a causa di un guasto avvenuto intorno alle 08:45 su un convoglio nei pressi della stazione Marconi, il servizio è stato sospeso su tutta la linea per diversi minuti.

I DISAGI - Poco dopo il guasto, la situazione è tornata alla normalità tra Fermi e Porta Nuova, mentre tra Porta Nuova e Lingotto il servizio è gestito da bus sostitutivi messi a disposizione di Gtt. Poco prima delle 10:00, il servizio potrebbe di nuovo essere temporaneamente sospeso su tutta la linea per consentire ai tecnici di recuperare il convoglio a Marconi, spostarlo e portarlo al deposito per riparare il guasto. Possibili quindi nuovi disagi.