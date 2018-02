Antonio Albanese «gira» a Torino, ecco la location della sua nuova fiction

COLLEGNO - Nemmeno Antonio Albanese, affermato comico e registra nostrano, ha saputo resistere al fascino senza tempo del Villaggio Leumann di Collegno. Tra le casette stile liberty del piccolo borgo urbano, Albanese sta girando in questi giorni alcune scene della sua ultima fiction, che andrà in onda su RaiTre. Il celebre attore ha passato la giornata di ieri, mercoledì 31 gennaio, sul set. Non appena la notizia è trapelata, non pochi fan hanno raggiunto il set per poter strappare una fotografia o un autografo con il noto attore.

FICTION - L'ultimo lavoro di Albanese si intitola "I Topi" e racconta la storia di un latitante e della sua famiglia. A farla da padrona, sul set come nella storia raccontata, è la comicità disarmante di Albanese. Nella giornata di ieri anche il sindaco di Collegno, Francesco Casciano, è passato sul set della fiction per portare i saluti all'attore.