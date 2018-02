Donna uccisa davanti alla Gran Madre, auto la investe e scappa: inutili i soccorsi 

TORINO - La tragedia si è consumata questa mattina, giovedì 1 febbraio, su corso Moncalieri all'altezza della Gran Madre. Una donna è stata investita da un'automobile che ha trascinato il suo corpo per quasi 300 metri, per poi scappare e far perdere le sue tracce.

AUTO - Stando a quanto è emerso fin ora, la donna sarebbe stata trascinata dall'inizio del controviale di corso Fiume fino alla chiesa della Gran Madre. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. E' scattata ora la caccia al pirata della strada. Corso Moncalieri è al momento chiuso al traffico.

AGGIORNAMENTO 14.00 - Sono stati rintracciati i famigliari della vittima. La donna investita è Giuliana Minuto, 68 anni, residente a Torino, poco distante dal luogo dell'incidente. Il corpo di polizia municipale della Città di Torino ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, garantendo il massimo impegno per ricostruire quanto tristemente accaduto.