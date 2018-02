Novità in casa GTT, addio al biglietto di carta: nel futuro si paga con un'app

TORINO - Acquistare un titolo di viaggio con la nuova app sarà molto semplice e veloce. Questa l'idea della nuova campagna lanciata da GTT per il pagamento del biglietto dei mezzi pubblici tramite smartphone. «Il pagamento del biglietto con modalità elettronica è un ulteriore passo verso il superamento del titolo di viaggio in formato cartaceo» fanno sapere dall'azienda di trasporti e annunciano che «la sperimentazione proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di rendere attiva la nuova applicazione entro l’estate»

APP - Come funziona? Una volta scaricata e aperta l’app, compare la videata con i titoli di viaggio che si possono acquistare. Fatta la scelta ed effettuato il pagamento con carta di credito, il biglietto arriva sul cellulare con due semplici click. Quando si sale su un mezzo pubblico, è sufficiente aprire l’app e avvicinare lo smartphone al validatore per attivare la validità del biglietto.

GTT - La presentazione del nuovo strumento avverrà in occasione della riunione della Commissione consiliare speciale sui servizi pubblici locali, in seduta congiunta alla II Commissione consiliare permanente e alla Commissione consiliare speciale Smart City. Con l’introduzione e la diffusione del BIP, tutti gli abbonamenti sono acquistabili solo con smart card. E’ inoltre già in funzione da tempo la possibilità di pagare la sosta nelle strisce blu con l’app.