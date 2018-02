Droga nascosta al Valentino, il parco diventa un «campo da golf della cannabis»

TORINO - Venti persone fermate e portate in caserma per accertamenti, due arrestati, due denunce a piede libero e 400 grammi di droga sequestrati. E' questo il bilancio dell'ultimo controllo dei carabinieri della Compagnia San Carlo allo storico parco del Valentino di Torino. I militari, accompagnati dai colleghi dell’unità cinofila di Volpiano hanno scoperto decine di buche piene di sostanze stupefacente all'interno del perimetro del parco cittadino.

DROGA - Marijuana, hashish, eroina e cocaina venivano occultare dagli spacciatori in delle buche, sotto le zolle d'erba. La droga è stata ritrovata tra le fessure dei muretti, lungo i sentieri, ai piedi degli ippocastani e sui binari del tram, trasformando il parco del Valentino in un vero e proprio "campo da golf della cannabis». Per sorprendere i pusher in questa delicata operazione, i carabinieri sono ricorsi a uno stratagemma: si sono finti dei corridori di modo da poter osservare indisturbati le manovre degli spacciatori. Fondamentale l'aiuto del cane antidroga Quark , che ha scoperto tre nascondigli diversi all'interno del parco.