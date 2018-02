Incidente mortale sul lavoro, operaio travolto da una piattaforma per potare gli alberi

TORINO - Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio a Torino in strada Reaglie, di fronte al civico numero 18. Un operaio albanese, intorno alle ore 17.35, mentre si trovava vicino a una piattaforma che stava usando per potare alcuni alberi questa si è ribaltata all’improvviso schiacciandolo. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di salvargli la vita da parte degli operatori del 118 intervenuti dopo la segnalazione. Nell’incidente è stato travolto un secondo operaio, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cto. Sul posto sono intervenuti, oltre all’ambulanza, i vigili del fuoco. Seguiranno aggiornamenti.