Ronde nel quartiere Campidoglio, «sicurezza fai da te» contro spaccio e furti

TORINO - Continuano le azioni di CasaPound nel quartiere Campidoglio. L'ultima ieri sera, giovedì primo febbraio: una ronda composta da diverse decine di uomini e donne si è riversata nelle strade del quartiere della Circoscrizione IV con l'intento di garantire sicurezza agli abitanti di zona. «Stasera passeggiata contro furti e spaccio nel quartiere Campidoglio» si legge sulla pagina torinese del partito di estrema destra. «Mentre voi vi preparate a spartirvi le poltrone, noi siamo al nostro posto in strada con la gente».

RONDE - Tante le reazioni positive all'iniziativa: «Ci fanno sentire più sicuri», «Bravi», «Grazie di cuore», «Almeno qualcuno ci difende», commentano su Facebook alcuni sostenitori del partito e non solo. Ma non sono tutti d'accordo, più volte in passato il presidente della Circoscrizione IV, Claudio Cerrato, ha espresso la sua contrarietà al sistema delle ronde per mantenere la sicurezza in un quartiere che ha delle innegabili criticità. «C'è sicuramente la necessità di un maggiore presidio da parte delle forze dell'ordine» ha affermato in più occasioni il Presidente della IV.