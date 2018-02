Eventi a Torino, 10 cose da fare il 3 e il 4 febbraio

TORINO – Musica, teatro, feste nei locali e tanto alto. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana torinese.

Jazz is Dead da New York

Sabato 3 febbraio, al Magazzino sul Po, nuovo appuntamento firmato «Jazz is Dead». Una scelta in bilico perfetto tra free jazz e il math rock, un’esecuzione precisa e minuziona come nella classica. Se il jazz è il fil rouge, l’evoluzione verso una complessa avanguardia sonora è evidente. ZS è una ensemble newyorkese. Dopo il successo di «Xe», il loro album più acclamato dalla critica, ZS stanno oggi realizzando un nuovo disco che comprenderà materiale frutto di una serie di entusiasmanti collaborazioni. La caratteristica cruciale della formazione consiste nella «telepatia in diretta», acquisita grazie ai numerosi anni di costante tour. Le nuove collaborazioni con Arto Lindsay, con il visual artist Tauba Auerbach e il regista Miles Joris-Peyrafitte si aggiungono alle attività in corso con la proiezionista Laura Paris e altri professionisti d’eccellenza. ZS stanno programmando l’annuncio del nuovo disco e di tutte le nuove collaborazioni. La musica di ZS è stata categorizzata come no-wave, noise, post-minimalist, drone, psych, l’obiettivo è produrre un’opera che sfida i limiti mentali e fisici del musicista e dell’ascoltatore. La band è stata definita da The New York Times come «Una delle più forti band avant-garde di New York».

Rock psichedelico da San Francisco

La band rivelazione del nuovo volto del rock psichedelico arriva in diretta dalla Baia di San Francisco al Blah Blha di via Po, a Torino. L'appuntamento con la musica live dei «Golden Void» è per sabato 3 febbraio alle 22. Ingresso 10 euro, a seguire Thrilljockey, per la serata Melody Maker(s).

Comicità

Un altro evento speciale del Torino Comedy Lounge. Sabato 3 febbraio, in anteprima torinese «Fascisti su Tinder», l’ottavo monologo satirico di Daniele Fabbri, pioniere della Standup Comedy in Italia, scrittore satirico e fumettista. Sappiamo ancora distinguere il confine tra serio e faceto? Siamo in grado di capire quando c’è un vero allarme sociale e quando sono solo polemiche per far piangere il web? Ègiusto che un 35enne torni single dopo 7 anni e tenti di rimorchiare le milf su Tinder parlando di Pasolini e Che Guevara? Lo spettacolo racconta il conflitto di un 35enne che, appena tornato single dopo una relazione importante, si trova in bilico tra il volersi concedere una seconda adolescenza a colpi di sesso libertino, serie tv, videogiochi e spensieratezza, e il richiamo dell’età adulta che spinge a una presa di coscienza sulla politica, la società, i cambiamenti del mondo che ci circonda. Daniele Fabbri, classe 82, lavora da oltre 10 anni con la satira e la comicità in ogni sua forma. Oltre alle esperienze in televisione come attore, autore e comedian e ai suoi monologhi di StandUp Comedy pura che presenta tra club e teatri di tutta Italia, ha scritto 25 spettacoli teatrali, è writing-partner dei monologhi di Giorgio Montanini, ha collaborato con la rivista ScaricaBile e Fuorilemura.Com, è autore in programmi radiofonici e televisivi (Rai, RadioRai, ComedyCentral); insieme a Stefano Antonucci ha scritto e pubblicato per Shockdom i fumetti «Gesù La Trilogia», «V for Vangelo», «Quando C’era LVI» e il recente «Il Piccolo Fuhrer». Ad aprire lo spettacolo la monella della stand-up comedy piemontese Chiara Avanzo.

Fuga l'ultimo rifugio

Sabato 3 febbraio, a Bellarte, in scena «Fuga, l'ultimo rifugio». Mai più di oggi il termine rifugio è tornato in auge: rifugiarsi dove? Da chi? In noi o altrove? Questi sono stati alcuni degli spunti di riflessione per la creazione dello spettacolo. Dai bombardamenti e attentati di varia matrice in tutto il mondo in una terza guerra mondiale non dichiarata, cerchiamo rifugio da una fuga, da minacce più o meno concrete. Uno spettacolo di grande attualità incentrato sul tema della Memoria, nato nel 2015 per il Festival Invito alla Danza di Roma. Fuga è uno spettacolo di grande attualità incentrato sul tema della Memoria. La cornice del rifugio antiatomico del Soratte ispirò il coreografo Raphael Bianco a rappresentare situazioni di attesa, fuga, ricerca di salvezza, nell’ambiente claustrofobico di uno spazio che è stato testimone di sofferenza e strategie militari, dove danza e musica dal vivo interagiscono nella linea contemporanea di un dialogo aleatorio, evocando suggestioni e stati d’animo attraverso l’interazione fra suono e gesto danzante.

Party

Al Rham Club, sabato 3 febbraio, «Illusion» carnival special e after party. Il sound spazia dalla Organic Techno alla Dark Progressive, un crescendo attraverso diverse sfumature della musica con tonalità psichedeliche e forti contaminazioni dal panorama Techno internazionale. L’arte è la seconda protagonista di «Illusion». Sarete circondati da pattern e colori, installazioni e performance, body painting e visual mapping. Musica e arte si uniranno in un'esperienza unica e coinvolgente.

Cantautori

Matteo Bertello sarà al Blah Blah, domenica 4 febbraio, per uno showcase elettrico in occasione della presentazione del nuovo singolo «Sogno a metà». Dopo quasi un anno giù dal palco spazio al nuovo singolo con un repertorio che abbraccerà anche qualcosa di vecchio e qualcosa di ancora non esistente per una festa piena di sorprese.

Spettacolo

Alla Casa del Teatro Ragazzi, il 3 e il 4 febbraio, in scena «Twiribò», l'energia e l'integrità della terra. A partire dai progetti e dal sogno di Nikola Tesla, scienziato geniale che immaginava la possibilità di uno sviluppo energetico mondiale ecosostenibile, lo spettacolo racconta una storia che potrebbe trasformarsi in realtà, se solo lo si volesse. In un laboratorio perso in un futuro non troppo lontano, uno scienziato e il suo assistente, con esperimenti magnetici, danno vita a piccole e potenti esplosioni di energia incontrollabile. Il lavoro è intenso e febbrile. I due sono impegnati in una corsa sfrenata verso la realizzazione di una grande impresa: invertire il processo di deterioramento di un intero ecosistema. Un messaggio importante, in uno spettacolo acrobatico che può anche essere letto come una corsa contro il tempo, in cui dalla tensione nasce l’incidente, sgorga l’imprevisto, esplode la comicità.

Ragazzi a teatro

Domenica 4 febbraio, Alla Casa del Teatro Ragazzi, in scena «Tempo». Due sfumati personaggi, dai tratti poetici e a volte clowneschi, seguendo il suono evocativo di un carillon ci accompagnano in un viaggio musicale e associativo sulle orme del tempo. Li vediamo alle prese con semplici magie, minute danze e con la nascita di un fiore. Si inseguono e si incontrano, a volte giusto in tempo, a volte fuori tempo. Perché il tempo, si sa, non è una cosa sola. Il tempo è intorno a noi, ci siamo dentro, non possiamo separarcene e neppure sbarazzarcene… E se nel frattempo, desideroso di intrattenermi con una magia, mi concedessi il lusso di perder tempo, sarebbe un ingannare il tempo?

Per i più piccoli

Ad Alfa Teatro, febbraio si apre con un ciclo di spettacoli ispirati alle fiabe famose del mondo. Per la stagione teatrale «Giorni di Festa», spettacoli per bambini da 3 a 93 anni, domenica 4 febbraio andrà in scena «Pollicino», spettacolo per pupazzi e attore di e con Marco Grilli. Il teatro per i bambini è una magia, più di qualsiasi altro intrattenimento. Il teatro fa crescere, diverte insegnando. Alfa Teatro con passione e tradizione propone appuntamenti per i bimbi che non sono semplici spettacoli ma veri e propri «Giorni di Festa». Il teatro di figura tradizionale, con marionette e burattini, si arricchisce di nuove suggestioni, tra pupazzi, figure e attori impegnati in storie che incanteranno bambini di ogni età.

La gabbianella e il gatto a teatro

Domenica 4 febbraio, al Cinema Teatro Agnelli, in scena «La gabbianella e il gatto». Kengah, una gabbiana avvelenata da una macchia di petrolio, in un ultimo gesto affida il suo uovo ad un gatto grande e grosso di nome Zorba, strappandogli tre promesse: di non mangiarlo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. Luis Sepúlveda – attraverso una storia metafora – racconta con semplicità l’uomo contemporaneo che, facendo male alla natura, finisce per far male a se stesso. Un gatto d’onore inizia un’avventura lunga quanto un libro, insieme a compagni coraggiosi, scimpanzè nevrotici, ed un’impaurita gabbianella. Luis Sepulveda, con la dolcezza di una favola, parla all’uomo, grande o piccolo che sia, rammentandogli i doveri verso la natura, ma anche verso se stesso. In scena immagini e parole, disegni e voci, unite a musiche che si fondono, con il racconto. Necessario ascoltare e guardare, per lasciarsi sorprendere dal gioco in cui i gatti prendono vita attraverso una esilarante Cristiana Voglino. Ora Segretario, ora Zorba, ora piccola gabbianella, a ogni personaggio un accento, un carattere particolare, che conduce dritti dritti tra gli sviluppi del racconto. Dietro a lei i disegni di Monica Calvi danno forma alle parole, le animano rendendole concrete. Intorno a un tavolo-uovo, disegnato dal designer Francesco Iannello, si muovono Pietro Del Vecchio e Andrea Castellini, gatti che invitano a tuffarsi in una storia tonda, capace di catturare grandi e piccini attraverso il divertimento e la sincera emozione. La musica, composta appositamente da Matteo Curallo, è un ponte, ad unire i tanti ingredienti, quasi a scivolarci dentro, per trascinare in un viaggio magico. Allo spettatore non resta che partecipare al gioco, ridendo insieme a chi racconta, lasciandosi travolgere da gatti giocherelloni, nel provare a volare.