Donna investita di fronte alla Gran Madre: è caccia a un autoarticolato Iveco

TORINO - In seguito all’incidente avvenuto ieri mattina, giovedì primo febbraio in corso Moncalieri 18, in cui ha perso la vita Giuliana Minuto, gli agenti della Polizia Municipale di Torino sono alla ricerca del pirata della strada che ha arpionato e trascinato la donna per oltre 300 metri, per poi darsi alla fuga. Il veicolo utilizzato sarebbe un autoarticolato Iveco Stralis, con rimorchio per trasporto specifico di mezzo d’opera.

CACCIA - Tra le ipotesi emerse fin ora non è da escludere anche il fatto che l’autista potrebbe non essersi reso conto di quanto accaduto. Eventuali testimoni sono pregati di mettersi in contatto telefonando al numero 011.011.26510.