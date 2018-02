Salvini al campo nomadi di via Germagnano, Appendino bocciata: «Torino è peggio di prima»

TORINO - E' diventato subito virale il video della visita del leader leghista, Matteo Salvini, al campo nomadi di via Germagnano. «Ruspa, ruspa» ha detto Salvini ai cittadini intervenuti, evocando l'idea dello sgombero del campo e ascoltando le tante lamentele dei torinesi che abitano nei dintorni del campo. «Ero venuto qui un anno fa e oggi trovo una situazione peggiore rispetto all'ultima volta. Non si è fatto nulla» ha affermato Salvini durante la visita.

SALVINI - Il leader della Lega ha avuto inoltre un vivace scambio di battute con alcuni piccoli rom. «Ciao Salvini, buongiorno. Non avere paura» gli hanno detto i bambini. «Non ho paura» ha replicato lui. «E' l'ultima volta che voglio vedere questa schifezza» ha proseguito Salvini dichiarando l'intenzione di chiudere definitivamente il campo, «i bambini non possono vivere in queste condizioni». Quali sono stati gli ultimi interventi per legalizzare il campo, ha inoltre chiesto Salvini alla folla. «Tutti parlano, il Comune, la Regione, la Prefettura, ma nessuno fa davvero nulla. Hanno messo qualche vigile in più e nient'altro» la risposta dei residenti.

APPENDINO - La visita del paladino della Lega Nord si è conclusa con una sonora bocciatura per la sindaca Appendino e la sua Giunta. «Il nulla dei 5 Stelle. Avevo detto che li avrei votati i 5 stelle a Torino e invece dopo un anno e mezzo Torino è peggio di prima».