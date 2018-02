Scippo nell'atrio di Porta Nuova, ladro «beccato» poco distante dalla stazione

TORINO - Risale alla notte tra il 22 e il 23 gennaio la denuncia di un trentaduenne tunisino, in seguito al furto di un telefono cellulare di proprietà di una viaggiatrice nell’atrio della stazione di Porta Nuova. Gli agenti, durante il servizio di vigilanza della stazione ferroviaria erano stati avvicinati da una ragazza che poco prima aveva subito il furto da parte dello straniero che, con una mossa fulminea, si era impossessato del telefono. La donna, aiutata da un passante, era riuscita a intercettare l’uomo, poi dileguatosi e a recuperare il telefono.

CELLULARE - I controlli sono stati allora immediatamente attivati sia all’interno che all’esterno della stazione e, anche grazie a un controllo congiunto da parte degli Agenti Polfer e del personale delle Volanti inviate dalla Questura, l’uomo è stato subito dopo rintracciato all’interno di un esercizio commerciale di via Nizza, nei pressi della stazione. Lo straniero, riconosciuto anche dalla vittima, è stato quindi accompagnato presso gli Uffici del Settore Operativo di Torino Porta Nuova per gli accertamenti successivi. Essendo privo di qualsiasi documento è stato accompagnato presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica per procedere al foto-segnalamento e per le dovute verifiche sull’identità. Dai controlli è emerso che l’uomo aveva fornito, anche in precedenti controlli, diverse generalità, risultando irregolare sul territorio nazionale. Avviato quindi all’ufficio Immigrazione per gli ulteriori accertamenti sulla propria posizione sul territorio nazionale, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per furto e false attestazioni sull’identità.