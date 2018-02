Sale lo smog, sabato 3 febbraio fermi i Diesel: torna il blocco auto a Torino

TORINO - Il primo weekend di febbraio porta pessime notizie per gli automobilisti torinesi: domani, sabato 3 febbraio, torna attivo il blocco alla circolazione per i veicoli Diesel fino agli Euro 4. A dare la notizia poco fa è stato il Comune di Torino: il provvedimento si è reso necessario a causa del perdurare dell’elevata presenza di polveri sottili oltre i quattro giorni consecutivi, con valori compresi tra 52 e 60 μg/m³ dal 29 gennaio a ieri. Il ritorno alla normalità sarà possibile soltanto con il rientro del valore delle micropolveri presenti nell’aria cittadina al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo, tetto previsto dalle norme europee.

ORARI ED ESENZIONI - Il blocco è attivo dalle 8:00 alle 19:00 per i mezzi adibiti al trasporto persone. Per i veicoli adibiti al trasporto merci invece l'orario va dalle 8:30 alle 15:00 e dalle 17.00 alle 19:00. Consentito il car pooling: le auto con tre o più persone al suo interno potranno circolare liberamente. Esenzioni per particolari categorie di persone e di veicoli e territorio interessato sono indicate alla pagina http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-del-traffico-a-torino.shtml.