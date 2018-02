Dramma nel torinese, bimba di 20 giorni muore nella culla: aperta un’inchiesta

CHIVASSO - Dramma alle porte di Torino, a Chivasso per la precisione: una bimba di appena 20 giorni di vita è morta ieri mattina nella propria culla per cause ancora sconosciute. Sul corpo della bimba, italiana e originaria di Saluggia, non vi sarebbero segni evidenti di violenze. La piccola è stata portata in ambulanza all’ospedale di Chivasso, ma per lei non c’è stato niente da fare.

INDAGINI IN CORSO - La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo d’indagine. Mario Apostol, medico legale dell’Asl To4 dovrà esaminare il corpo della bimba, su incarico della Procura. Il fascicolo, al momento, è a carico di ignoti ed è arrivato anche sul tavolo della Procura di Vercelli per stabilire cosa o chi abbiano ucciso la piccola.