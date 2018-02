Meteo «folle» a Torino: weekend soleggiato, poi arriva la neve

TORINO - Che il meteo sia imprevedibile è noto, ma che a Torino si possa passare in pochi giorni dagli oltre 10 gradi previsti per domani, sabato 3 febbraio, alla neve pare davvero assurdo. Eppure è quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni. Le previsioni meteo non hanno dubbi: dopo un weekend all’insegna del bel tempo, l’inizio della prossima settimana porterà precipitazioni e addirittura neve.

LE PREVISIONI METEO - Partiamo dal fine settimana in arrivo: la giornata di domani sarà contraddistinta da un bel sole e temperature comprese tra 0 e 10 gradi. Termometri in discesa a partire da domenica, con la minima che scenderà a -3 gradi, mentre la massima non dovrebbe superare gli 8 gradi. Un ribasso che è solo il preludio di quanto accadrà a tra lunedì e mercoledì prossimo: su Torino dovrebbe arriverà la pioggia e le temperature in picchiata porteranno anche la neve. Sì, avete letto bene: la neve. Secondo i principali istituti meteorologici, i termometri stazioneranno tra gli 0 e i 3 gradi, con pioggia alternata a neve per tutti e tre i giorni. La situazione verrà comunque monitorata nei prossimi giorni, in cui verranno dati aggiornamenti più precisi circa le condizioni meteorologiche attese a Torino.