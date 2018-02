Multa per il comandante dei vigili in malasosta? Arriva la precisazione ufficiale

TORINO - Emiliano Bezzon, «neo» comandante della polizia municipale di Torino, non è stato multato davanti al Comando di via Bologna. La comunicazione arriva dalla polizia municipale stessa, che ha voluto smentire le voci e le notizie circolate questa mattina su alcuni organi di stampa relativi a un’ipotetica sanzione per divieto di sosta. L’informazione, spiegano i vigili urbani, è priva di fondamento.

«IL COMANDANTE SI MUOVE SENZA AUTO» - A riprova del fatto che il comandante non abbia mai preso una multa, la polizia municipale spiega: «Il comandante Bezzon abitualmente si sposta a piedi o con i mezzi pubblici. E ieri, come di solito, non ha usato l’automobile privata per recarsi in servizio. Per quanto riguarda i mezzi degli altri funzionari multati, erano regolarmente dotati di permesso di sosta rilasciato dal Comando sulla base di ordinanze consolidate». Caso chiuso, dunque. Il comandante, proprio in queste ore, ha riaffermato la volontà di assicurare alla giustizia il responsabile che ha investito e ucciso Giuliana Minuto in corso Fiume. Come se non bastasse, l’amministrazione ha ribadito il proprio impegno a contrastare il fenomeno della malasosta e a far rispettare le norme del codice stradale.