Rottura totale tra i presidenti delle Circoscrizioni e Appendino: «Mancanza di rispetto»

TORINO - E’ successo due giorni fa, ma il motivo che ha mandato su tutte le furie i presidenti delle Circoscrizioni apre un problema che è destinato a continuare nelle prossime settimane. Durante la Commissione comunale in cui si è parlato della nuova Ztl, il presidente Damiano Carretto (consigliere del Movimento 5 Stelle) ha fatto una premessa: «Vista la campagna elettorale in corso, nella seduta odierna e fino al 4 marzo sarà data parola solamente ai consiglieri che compongono la Commissione. Non saranno pertanto ascoltati né i commercianti né le Circoscrizioni». La frase, detta davanti ai presidenti di alcune Circoscrizioni di Torino intervenuti per esprimere a verbale il dissenso per il nuovo regolamento che la Giunta Appendino sta studiando, li ha fatti sbottare: «Da parte dei Cinquestelle l’ennesimo episodio di mancanza di rispetto istituzionale», hanno detto in coro e ribadito in un comunicato, «non è la prima volta che durante la II Commissione il presidente della stessa rifiuta di far intervenire i rappresentanti delle Circoscrizioni, adducendo ogni volta le più svariate motivazioni. Oggi la colpa era della campagna elettorale, scusa che l’amministrazione Appendino adotta da alcuni giorni per sottrarsi a qualunque tipo di confronto: politico, amministrativo, istituzionale, civico».

ROTTURA TOTALE - Non sono mai intercorsi ottimi rapporti tra le Circoscrizioni e l’amministrazione comunale. Oggi più che mai la tensione è palpabile e l’accusa del continuo sottrarsi della sindaca Chiara Appendino, duramente contestata anche da tanti cittadini, fa pensare a una paura alle critiche. «Ci spiace dover ricordare a sindaca e consiglieri che l’attività amministrativa non si interrompe nel periodo di campagna elettorale e che anche ogni loro intervento è rappresentativo di una parte politica», hanno aggiunto i presidenti delle Circoscrizioni, «Dunque il problema sono le possibili critiche, mal sopportate? E la tanto invocata democrazia, dov’è finita?Vorremmo rassicurare i cittadini: mentre l’amministrazione Appendino interrompe dialogo e confronto per un mese, noi continueremo invece a lavorare e confrontarci. Senza interruzioni e senza paura».