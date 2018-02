Mucche al pascolo al posto dei giardinieri per risolvere il problema dell’erba alta in città

TORINO - Succede anche questo a Torino. Circoscrizione 3, si è discusso del bilancio previsionale e, come è normale che sia, c’è chi ha presentato degli emendamenti. Ce n’è stato uno in particolare, proposto forse per provocazione, con cui è stato provato a dare un’alternativa ai «costosi» giardinieri del Comune, che tanto fanno penare le vie cittadine con la vegetazione che periodicamente cresce troppo, e anche un suggerimento per migliorare la qualità dell’aria. La proposta ha chiesto di sostituire i mezzi inquinanti e cari utilizzati per tagliare l’erba con delle «più» comode mucche che, pascolando e brucando, risolverebbero il problema rispettando l’ambiente e a costo zero.

NIENTE MUCCHE - L’emendamento è stato ovviamente bocciato, ma quel che resta è una proposta che riporta i riflettori su questioni reali e quotidiane. «Al di là della provocazione», spiega il capogruppo del Pd in Circoscrizione 3, Marco Titli, «abbiamo una fortissima esigenza di decoro urbano, ma mancano i soldi alle Circoscrizioni». La Tre è una delle più grandi e conta quasi 130mila residenti: il suo bilancio, per capirci, è di appena 600mila euro. Troppo pochi per rispondere alle richieste dei cittadini, anche quelle più urgenti. «Il taglio dell’erba è essenziale e ha un basso costo», evidenzia Titli, «avremmo chiesto più soldi, con un milione di euro avremmo risolto tutti i problemi ma invece alla fine abbiamo approvato un bilancio previsionale da 600mila euro mettendo perlomeno le cose essenziali».