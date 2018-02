Furto sul treno diretto a Torino: «Mi hanno rubato il cellulare mentre dormivo», scoperta la verità

TORINO - Furto notturno sull’Intercity che da Roma era diretto a Torino Porta Nuova. Un uomo è stato derubato del suo smartphone mentre dormiva. E’ accaduto poco dopo la stazione di Asti, ultima fermata prima dell’arrivo a destinazione: sullo stesso convoglio erano presenti tre agenti della polizia ferroviaria e il derubato si è rivolto a loro per denunciare quanto accaduto. «Un altro passeggero ha visto un uomo frugare nei miei effetti personali mentre io dormivo», ha denunciato, «poi lo ha visto allontanarsi con il mio cellulare in mano».

IDENTIFICATO IL LADRO - Le ricerche hanno dato subito esito positivo. Il malvivente, un senegalese di 46 anni senza fissa dimora, era a bordo del treno ed è stato individuato e riconosciuto poco dopo. Lo smartphone non era più in suo possesso, ma anche questo è stato portato alla luce in pochi minuti, ritrovato nei cestini dello scompartimento attiguo. Una volta arrivati a Porta Nuova, il quarantaseienne è stato accompagnato negli uffici della Polfer e denunciato per furto aggravato.