Indagato il sindaco di Moncalieri per accesso abusivo a sistema informatico

MONCALIERI - Il primo cittadino di Moncalieri, Paolo Montagna, risulta indagato dalla Procura di Torino con l’accusa di accesso abusivo a sistema informatico. L’indagine nei suoi confronti sarebbe partita da un altro procedimento relativo all’inquinamento che sta costando tanti blocchi auto nel capoluogo piemontese. Per il momento però non si sa molto di più, se non che ci sarebbero con lui almeno altre due persone iscritte nel registro degli indagati.

LA RISPOSTA DI MONTAGNA - Qualche ora dopo che la notizia era stata resa nota, il sindaco Paolo Montagna si è affidato a Facebook: «In queste ore si è diffusa la notizia di un’indagine che mi coinvolge, per cui mi è stato consegnato un avviso di garanzia», ha spiegato, «mi viene contestato l’accesso abusivo a un sistema informatico. Non conosco ancora né il capo di imputazione né i dettagli della vicenda. Sono sereno e a disposizione della magistratura per conoscerli e avere la possibilità di chiarirli. Come sempre, vi tengo aggiornati».