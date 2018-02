Farmacia nuovamente derubata, le foto della ladra finiscono online: «Attenzione a questa donna»

TORINO - L’ennesimo furto questa volta lo ha mandato su tutte le furie. Due giorni fa la Farmacia Portis di via Madama Cristina è stata nuovamente presa di mira dai taccheggiatori, in particolare da una donna sulla cinquantina d’anni fuggita dal locale con alcuni integratori non pagati. Il titolare Giancarlo Portis, dopo un primo furto subito solo qualche giorno fa, questa volta ha deciso di mettere in guardia i commercianti di San Salvario pubblicando su internet le foto della ladra riprese dalla telecamera di sicurezza. «Per i commercianti di San Salvario», ha scritto a corredo delle foto, «attenzione! Ci sono stati rubati parecchi articoli da questa signora".

COMMERCIANTI IN RETE - Nell’ultimo periodo sono stati parecchi i commercianti che hanno subito un furto. Per questo motivo presto potrebbero collegarsi tutti in rete, con un gruppo WhatsApp o con altre applicazioni tecnologiche che permetta loro di essere sempre l’uno affianco all’altro. Sarebbe servito alla Farmacia Portis poter contare su un collegamento simile visto che il titolare aveva provato a inseguire la malvivente, ma questa era riuscita a dileguarsi rapidamente. E ora le sue foto sono online.