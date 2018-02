Aggredito e rapinato gruppo di giovani in zona piazza Valdo Fusi, individuati due responsabili

TORINO - La polizia è riuscita a individuare e denunciare per rapina aggravata i responsabili della rapina avvenuta lo scorso 13 gennaio nella zona di piazzale Valdo Fusi. In quell’occasione un gruppo di giovani era stato malmenato e derubato di alcuni oggetti tra cui uno zaino firmato raffigurante uno squalo e alcune casse acustiche portatili. Le indagini hanno portato a un ragazzo di 20 anni marocchino incensurato, indicato come il «capo» del gruppo di violenti, e a suo complice, un minorenne connazionale di 17 anni. Nel corso delle perquisizioni eseguite a casa dei due, hanno permesso tra le altre cose, di rinvenire lo zaino, un berretto firmato e la cassa bluetooth oggetto della rapina. La polizia però non si ferma qui, continuano le indagini per rintracciare gli altri componenti del gruppo.