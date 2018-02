Follia in via Chiabrera, per salvare il marito mangia il voucher del parcheggio contraffatto

TORINO - Incredibile quanto avvenuto nella mattinata di ieri in via Chiabrera a Torino. Dopo essere stati scoperti con un voucher del parcheggio contraffatto, moglie e marito hanno inscenato una lunga discussione con la polizia municipale, fino a quando l’uomo è riuscito a prendere il biglietto incriminato dall’auto, lo ha passato alla moglie che, per far sparire le prove della malafede, se lo è letteralmente mangiata. Una follia che ovviamente ha avuto delle conseguenze.

«CHIAMI SUO MARITO» - Due agenti della municipale stavano transitando in via Chiabrera quando hanno notato il voucher di sosta per residenti contraffatto all’interno di una Suzuki e si sono fermati per procedere a rilevare i dati. I due civich hanno rintracciato la moglie del proprietario poco dopo chiedendole di far intervenire il marito per poter aprire la vettura e procedere al sequestro del tagliando. In un primo momento è sembrato impossibile raggiungere l’uomo ma, quando gli agenti hanno informato la donna che avrebbero fatto rimuovere direttamente l’auto, il marito è arrivato.

LITIGIO - Il proprietario della vettura, un professionista ultracinquantenne, non si è dimostrato disponibile ed è nato un alterco con i due agenti della municipale. Dopo aver opposto resistenza e aver rifiutato di dare le proprie generalità (come la moglie) ha aperto repentinamente la portiera dell’auto, si è impossessato del voucher e lo ha passato alla donna: questa lo ha preso e senza pensarci due volte lo ha ingoiato. Per entrambi sono scattate diverse denunce: l’uomo per truffa, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità e lesioni personali volontarie (avendo mandato un agente in ospedale, dimesso con una prognosi di sette giorni). La compagna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di generalità.