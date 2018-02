Corre per prendere il bus e viene travolto da un'auto, grave incidente in via Negarville

TORINO - Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Negarville. Intorno alle ore 15.15 una Peugeot 508 che percorreva la via verso strada del Drosso ha travolto un pedone, un uomo italiano di 35 anni, poco dopo l’incrocio con via Quarello. La vittima, subito soccorsa, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cto dove i medici lo hanno dichiarato in prognosi riservata. In via Negarville sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale della Squadra Infortunistica per verbalizzare quanto accaduto. Pare che il pedone stesse attraversando la carreggiata correndo per prendere in tempo il bus e sia passato tra due auto in sosta.