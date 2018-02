Fermato a Salerno il pirata della strada che ha travolto e ucciso una donna in corso Moncalieri

TORINO - Tutti i pezzi del puzzle stanno per essere messi a posto. E’ stato individuato il conducente dell’autoarticolato che nella mattinata del primo febbraio ha travolto e ucciso in corso Moncalieri Giuliana Minuto, pensionata di 68 anni. Era da poco uscito da un cantiere in viale Thovez, distante meno di un chilometro, e dopo l’incidente, di cui molto probabilmente non si era reso conto, ha effettuato un carico prima di fare ritorno nel salernitano, zona in cui è residente e sede della sua ditta. Sono stati gli agenti della municipale a ricostruire tutto, grazie anche alla visione delle telecamere di sorveglianza installate in zona Gran Madre. Dai filmati sono risaliti dapprima all’azienda, la Cms di Nocera Inferiore, e poi hanno incaricato i carabinieri di mettere sotto sequestro l’Iveco Stralis e di identificare chi quella mattina era al volante.

INTERROGATORIO - Nelle prossime ore l’autotrasportatore sarà interrogato. Da quanto si apprende al momento non si sarebbe accorto di aver travolto la donna trascinandola per centinaia di metri in corso Moncalieri, tanto da non lasciarle scampo. I carabinieri avrebbero invece già trovato tracce ematiche nella parte esterna dell’Iveco. Manca poco e il puzzle sarà completato.