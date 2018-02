Bambino di 5 anni cade sciando, intervento d'urgenza per la rottura della vescica

TORINO - Intervento d’urgenza nella notte all’ospedale Regina Margherita per un bambino di 5 anni milanese. Il piccolo è stato vittima di un incidente, poche ore prima di accedere alla sala operatoria, sulle piste da sci tra Gressoney-La-Trinité (Aosta) e Alagna Valsesia (Vercelli). Quando è caduto stava affrontando una discesa e si trovava con un maestro che però nulla ha potuto fare per evitare l’incidente che, si è chiarito, non ha coinvolto altri sciatori. Immediato il trasporto all’ospedale Parini di Aosta a cui è seguito il trasferimento al Regina Margherita per l’operazione di ricostruzione della vescica.