Appena ripulito, il ponte Mosca nuovamente imbrattato dai vandali

TORINO - Nemmeno il tempo di godersi gli interventi di pulizia fortemente voluti dalla Circoscrizione e realizzati dal Comune che il degrado è tornato a impadronirsi della zona. Nella mattinata di ieri il quartiere Aurora si è svegliato con il ponte Mosca nuovamente imbrattato con scritte che inneggiano alla «lotta» e alla «rivolta» e che parlano dell’asilo occupato («non si tocca»). Un gesto intollerabile, l’ennesimo, che fa seguito agli imbrattamenti di alcuni edifici della zona avvenuti nell’ultimo periodo. «I residenti di Aurora non meritano tutto ciò», sbotta il presidente Luca Deri, «la Circoscrizione 7 richiede, nuovamente, alla sindaca Appendino e all’assessore Marco Giusta di sollecitare le forze dell’ordine a intervenire per fermare questi atti di vandalismo. Il ponte Mosca è un monumento storico importante per i torinesi e deve essere tutelato. Così come le abitazioni dei residenti. Noi non ci arrendiamo».