Fiamme in corso Cincinato, coppia di anziani in ospedale

TORINO - Una coppia di anziani torinesi è stata ricoverata questa notte, lunedì 5 febbraio, presso l'ospedale Maria Vittoria a causa di un principio di intossicazione. Stando a quanto emerso fin ora, pare che non siano in pericolo di vita, ma di sicuro hanno subito un grande spavento. L'incendio nel palazzo della coppia è divampato durante la notte, proprio a partire dal loro appartamento al nono piano. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco.

INCENDIO - Altri sei condomini dello stabile di corso Cincinnato 116 sono stati evacuati e trasportati in ospedale per un controllo. Ancora da accertare le cause che hanno portato all'espandersi delle fiamme. Al momento l'alloggio della coppia è stato dichiarato inagibile.