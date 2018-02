«Meridionali al Nord», la community torinese è una delle migliori d'Europa

TORINO - Diciamolo chiaramente, per quanto bella, Torino può risultare inospitale agli occhi di chi vi si trasferisce dal Sud d'Italia. Vuoi per l'altera sabaudità dei torinesi, vuoi per la nebbiolina che alcuni giorni proprio non dà tregua, la città della Mole non è sempre semplice da capire. Per aiutare dunque gli impavidi migranti meridionali ad apprezzarla e a integrarsi è nata nel 2016 una piccola comunità on line, in cui chiunque ami il Mezzogiorno possa confrontarsi, coccolarsi con i ricordi delle terre assolate e fare amicizia. Stiamo parlando del gruppo «Meridionali al Nord», community Facebook che in poco tempo si è guadagnata stima e apprezzamento generale anche tra i torinesi doc.

MERIDIONALI AL NORD - Fondata nel novembre del 2016 da Giuseppe Oliva, migrante lui stesso dalle terre del Mezzogiorno, ad appena un anno di distanza dalla sua nascita Meridionali al Nord è diventata un'associazione di promozione sociale e un punto di riferimento per tutti coloro che amano il Sud. «Sono arrivato in città quasi per caso tre anni fa» spiega Oliva, «e non me ne sono più andato. Sono sempre stato incuriosito dal mondo dei social e così ho creato la pagina per tutti coloro che volessero condividere il loro amore per il Sud Italia». La formula dell'associazionismo si è resa necessaria solo in un secondo momento, quando la pagina ha iniziato a crescere. «La scelta di conferire una struttura giuridica alla community facilita l'organizzazione e la promozione di eventi» ha spiegato Oliva, che ancora oggi appare sorpreso del successo riscosso su Facebook. «Mi sono tolto tante soddisfazioni. Ho persino ricevuto inviti a matrimoni di persone che si sono conosciute attraverso la community» racconta il fondatore di Meridionali al Nord, senza dimenticare i suoi compagni di avventura: Anna Elia, Francesca Nigro e Domenico Mastrogiacomo.

COMMUNITY - A poco più di un anno dalla nascita arriva il primo riconoscimento internazionale: l'associazione è stata selezionata per partecipare al 'Facebook Communities Summit Europe' che si terrà a Londra l'8 e 9 Febbraio, in quanto considerata una delle migliori Communities d'Europa. «Ho compilato il modulo di iscrizione a fine novembre» racconta Oliva, «e dopo diversi colloqui con Facebook Italia e Facebook Europa siamo stati selezionati». Il contest premia essenzialmente le communities che hanno portato un valore sociale al territorio ed è proprio questo il caso di Meridionali al Nord che, con le sue passeggiate turistiche, corsi e gite per la città, aggrega e unisce in maniera sorprendente. «Sono molto agitato per questo importante riconoscimento. Al Summit sarà presente Mark Zuckerberg, un vero idolo per me. Spero di essere all'altezza», afferma Oliva che guarda già al futuro della sua associazione: «Abbiamo in programma un corso di fotografia, di danze del Sud, un cineforum e a breve ci sarà anche un sito. Ci sono tantissime idee e tantissima voglia di fare».