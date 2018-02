Meteo a Torino: pochi fiocchi in città, previsioni per la settimana

TORINO - Come ampiamente annunciato, la neve questa mattina ha fatto capolino anche in città. Pochi fiocchi hanno iniziato a cadere già durante la notte tra domenica 4 e lunedì 5 febbraio, ma la perturbazione si è presto trasformata in pioggia, non causando particolari disagi per le strade di Torino. Diversa la situazione nella provincia dove si misurano nevicate tra i 5 e gli 8 cm.

METEO - L'Agenzia ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Piemonte annuncia condizioni di maltempo fino alla mattinata di mercoledì, con neve in pianura o a quote collinari. Giovedì un altro debole impulso perturbato transiterà su tutta la Regione, portando altre nubi e deboli precipitazioni sul basso Piemonte. A Torino le temperature scenderanno nuovamente sotto lo zero, toccando i -2 nel centr. Il sole dovrebbe tornare solo verso la fine della settimana.