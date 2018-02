Sorpresi a introdursi in uno stabile minacciano un passante con una spranga: la follia di 3 ladri

TORINO - Guardie uno. Ladri zero. Si è conclusa con le manette ai polsi per tre ladri la notte appena trascorsa in via Giacosa: poco dopo la mezzanotte, l’attenzione di alcuni residenti è stata attirata da rumori metallici provenienti da un locale commerciale. I tre ladri stavano provando a introdursi nel magazzino del locale, senza esito.

ARRESTO - Una volta sorpresi da un passante, uno dei tre ladri lo ha minacciato con una spranga per farlo allontanare. Nonostante il «disturbo», i ladri non sono scappati sino all’arrivo degli agenti della Squadra Volante, che li hanno fermati mentre stavano tentando di forzare la porta di ingresso. I malviventi, tre cittadini marocchini di 27, 41 e 46 anni, sono stati arrestati.