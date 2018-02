«Quattro Ristoranti» arriva nelle Langhe: martedì in tv il programma dello chef Borghese

PIEMONTE - Che le Langhe siano la culla dell’enogastronomia piemontese non è certo una novità. Per questo motivo domani, martedì 6 febbraio, la terza puntata del celebre programma di Alessandro Borghese, «Quattro Ristoranti», farà tappa nelle Langhe e nel Roero, in cerca del miglior ristorante della zona.

I RISTORANTI IN GIOCO - La puntata è stata registrata mesi fa, pertanto i partecipanti a quello che è diventato un vero e proprio programma cult sono noti. I quattro ristoranti che si contenderanno il titolo del «miglior ristorante delle Langhe e del Roero» sono i seguenti: Eremo della Gasprina, osteria Il Cortile, ristorante Museum e osteria La Pampinella. I torinesi e piemontesi più golosi ne conosceranno sicuramente almeno uno, perché la fama di questi piccoli paradisi della gastronomia piemontese è nota. La curiosità per sapere chi vincerà è tanta. Per la prima volta nella terza stagione, Alessandro Borghese porterà il suo programma in Piemonte, mentre nella seconda stagione lo chef aveva già visitato Torino e i suoi locali. Chi vincerà la sfida di domani?

IL PROGRAMMA - «Quattro Ristoranti» è senza dubbio uno dei programmi a tema culinario più apprezzati e visti in questo periodo. La formula prevede una competizione tra quattro ristoratori che, insieme ad Alessandro Borghese, testano a turno la cucina proposta da ognuno di loro. A fine pasto, sono gli stessi concorrenti a giudicare i propri avversari con un voto da uno a dieci per quattro categorie: location, menù, servizio e conto. Ogni volta la classifica finale può essere confermata o ribaltata dai voti di Borghese, che a partire da quest’anno assegna un bonus di cinque punti al ristorante che si distingue per una specialità (ad esempio il pesto a Genova).