«Torino Cocktail Week»: 7 giorni di eventi unici in oltre 40 locali all'ombra della Mole

TORINO - Dopo il grande successo della prima edizione, la città della Mole torna ad ospitare la Torino Cocktail Week. Dal 19 al 25 marzo 2018, oltre 40 locali «in» torinesi ospiteranno «il giro del mondo in 80 cocktails».

TORINO COCKTAIL WEEK - La seconda edizione è dedicata alla miscelazione, per un evento molto meno banale di quanto si possa pensare. Sì, perché durante la Torino Cocktail Week non verranno solo serviti ottimi drink, ma ci saranno tantissime iniziative degne d’attenzione: il cocktail pass, il Torino Cocktail Village, giornate tematiche per gli spirits, masterclass, conferenze, workshop, esibizioni e ristoranti che forniranno un menù a prezzo convenzionato, abbinato alla degustazione di uno spirit. Insomma, un evento sicuramente particolare e unico nel suo genere: per il programma completo bisognerà aspettare qualche settimana. Non ci resta quindi che aspettare e intanto… salute.