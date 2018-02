Furto notturno all'ecocentro dietro al parco Ruffini, intervento perfetto della polizia

TORINO - Intervento e tre arresti da parte della polizia di Stato all’ecocentro Amiat di via Arbe. E’ successo nella tarda serata di venerdì: la centrale operativa del 113 è stata avvisata di un’intrusione di tre soggetti nell’isola ecologica dietro al parco Ruffini. Subito sul posto, gli agenti hanno bloccato sia l’entrata principale della struttura che il retro, in modo tale da essere pronti in caso di un’eventuale fuga dei malviventi. E così infatti è stato. Vedendo l’uscita principale bloccata dalla polizia, in tre hanno tentato di fuggire dalla recinzione posteriore dell’impianto, ma sono stati fermati e arrestati da una seconda pattuglia che non avevano notato.

TRE IN MANETTE - In arresto sono finiti tre ragazzi di 19, 20 e 29 anni rumeni. Prima di tentare la fuga si erano impossessati di numerosi oggetti tra cui 10 cellulari, 2 computer e diverse attrezzature da lavoro quali trapani, martelli pneumatici e avvitatori. Ma non solo: i tre avevano rubato anche diversi strumenti informatici e musicali di scarto che, se riparati, avrebbero avuto un buon profitto sul mercato nero. Le manette sono scattate per tentato furto in concorso.