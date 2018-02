Rinascita per il mercato coperto di Porta Palazzo: negozi, area ristoro e parcheggio per i clienti

TORINO - E’ pronta la rinascita del mercato coperto di abbigliamento di Porta Palazzo. Manca solo un aspetto, fondamentale, che è un nuovo socio cooperatore interessato a ottenere l’assegnazione degli spazi liberi al fine di riqualificare l’intera struttura. Questa era stata la richiesta dell’associazione che gestisce lo spazio fatta la scorsa settimana all’amministrazione comunale: questa mattina la Giunta della sindaca Chiara Appendino ha firmato l’atto che porterà alla redazione di un bando, proprio finalizzato al rilancio del mercato coperto.

PRIMO E SECONDO PIANO - Ci sarà una rivoluzione. Le attività che oggi sono ospitate al piano terra saranno trasferite al primo piano per lasciare spazio a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Al secondo piano sarà allestita un’area destinata alla realizzazione di eventi culturali, formativi o di interesse per la collettività: lo spazio dovrà essere a disposizione, gratuitamente, del territorio e in particolare della Città. Novità anche per la gestione del parcheggio, che non competerà più alla Città ma sarà affidata alla cooperativa. Parte degli stalli, 55, saranno adibiti a posteggio pubblico, gli altri saranno a disposizione delle attività commerciali.