Appendino torna in assemblea, l'ira dei presidenti di Circoscrizione: «Va dove le conviene»

TORINO - Non sono mancante le polemiche all'indomani dell'incontro avvenuto presso la Cavallerizza Reale di via Verdi tra la sindaca di Torino Chiara Appendino e il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris. L'incontro che aveva per tema l'utilizzo dei beni comuni ha fatto "storcere il naso" ai presidenti di Circoscrizione che, in altre occasioni, si sono visti negare un confronto con Appendino in nome delle imminenti elezioni politiche.

CIRCOSCRIZIONI - Il primo ad alzare la voce per segnalare la scorrettezza è stato il presidente della Circoscrizione I, Massimo Guerrini, che ha ricordato come il 16 gennaio il vicesindaco Guido Montanari avesse chiaramente spiegato a una platea gremita di oltre 200 persone che la sindaca non si sarebbe presentata per evitare strumentalizzazioni politiche durante la campagna elettorale. Nessun incontro pubblico fino al 4 marzo dunque. E invece no. «Prima annuncia che non ci saranno più incontri pubblici e poi scopro che va al Circolo dei Lettori e in un luogo occupato» tuona Guerrini, «Allora non è vero che non vuole partecipare per evitare strumentalizzazione, diciamo che va dove le conviene, dove trova assenso a quel che dice. Questo istituzionalmente è scorretto ed e' un offesa per i cittadini». Quasi un mese dopo l'assemblea che si tenne presso il Colleggio degli Artigianelli senza la sindaca non si affievolisce l'amaro in bocca nella Circoscrizione I, dove questo incontro mancato «passerà alla storia».

APPENDINO - Non sono più sereni gli animi in Circoscrizione IV, dove anche il presidente Claudio Cerrato ha commentato negativamente la scelta della prima cittadina: «Trovo singolare che un Sindaco si sottragga al confronto con la cittadinanza nelle sedi istituzionali» ha affermato, facendo riferimento probabilmente anche all'assemblea mancata in Circoscrizione IV, in occasione della presentazione dei progetti AxTo e Co-City. In quella particolare circostanza la campagna elettorale non era stata nominata, ma era stato un impegno sul fronte GTT a tenere lontana Appendino, che ha comunque mandato una delegazione della Giunta in rappresentanza. Quel che stupisce di più Cerrato è poi il luogo dove Appendino ha deciso di "ricomparire": non durante l'assemblea pubblica di un'altra Circoscrizione, ma in un edificio manifestamente occupato. «Considero deprecabile che scelga il confronto in sedi occupate abusivamente» ha concluso Cerrato.

ESPOSITO - Ciliegina sulla torta di questa serie di moti polemici, anche il senatore Dem Stefano Esposito ha condannato il comportamento tenuto da Appendino. In un lungo post apparso questa mattina sul suo profilo Facebook il senatore PD ha detto: «Personalmente trovo questa scelta sbagliata e offensiva, sopratutto alla luce del fatto che Appendino si rifiuta di partecipare alle assemblee organizzate dalle Circoscrizioni con i cittadini, che pagano le tasse, non occupano illegalmente strutture pubbliche e vorrebbero discutere degli aumenti delle tariffe con il Sindaco. Ogni giorno che passa mi convinco sempre di più che questa amministrazioni grillina non abbia il minimo rispetto dei cittadini onesti e preferisca confrontarsi con chi pratica l’illegalità». Che sia presente o assente le scelte di Appendino continuano a far discutere.