Il baby tifoso del Torino ha conquistato tutti, il club granata premia il piccolo Lorenzo

TORINO - Una grande gioia in arrivo per un piccolo tifoso del Toro. Qualche giorno fa, durante il match che si è disputato a Torino contro il Benevento, Alessio Fogo ha pubblicato sui social il video del figlioletto Lorenzo di appena tre anni e mezzo che tifa appassionatamente (e in maniera dolcissima) la sua squadra del cuore durante la lettura delle formazioni. Il video è diventato immediatamente virale, simbolo di sport sano e di allegria.

TORO - Il club granata ha visto le immagini del piccolo tifoso e ha lanciato un appello attraverso i suoi canali per scoprirne l'identità. Nel giro di pochissime ore i genitori di Lorenzo sono stati raggiunti da una telefonata che li informava di una bella sorpresa in arrivo per il loro bambino. Lo speaker del Toro, Stefano Venneri, ha fatto sapere di volere il piccolo Lorenzo con sé a bordo campo nel pre partita del derby di domenica prossima. Fogo ha twittato emozionato ringraziando tutti anche da parte del baby tifoso più amato del Torino. Non resta che aspettare per vedere Lorenzo scendere il campo al fianco dei suoi idoli.