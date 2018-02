Piercing, orecchini e unghie finte: sequestrati 10 milioni di prodotti pericolosi

TORINO - Vendevano prodotti potenzialmente pericolosi, evadevano le tasse e assumevano irregolarmente lavoratori: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino nei confronti di una rete di società cinesi, operanti a Torino, Santena, Settimo, Nichelino, Chieri e Pianezza.

MERCE PERICOLOSA - I Baschi Verdi hanno appurato come un notevole numero di prodotti tra piercing, orecchini, ciglia e unghia finte, venissero venduti con false certificazioni o nessuna indicazione circa la legalità della merce. I materiali erano non certificati e non testati e a contatto con la pelle avrebbero potuto rilasciare sostanze nocive. Numerosi anche gli articoli di elettronica tolti dal mercato.

EVASIONE E LAVORO IN NERO - Come se non bastasse, nel corso dell’intervento è emerso che le società impiegassero un gran numero di lavoratori di ogni nazionalità (pachistani, nigeriani e italiani) in nero, assunti irregolarmente o esponendoli a elevati rischi di sicurezza. Una di queste aziende, a Santena, era completamente sconosciuta al fisco. L’evasione fiscale stimata in questo caso è milionaria. Sono cinque i responsabili denunciati dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica.