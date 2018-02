Di Battista all'Embraco: «Noi al Governo? Non so, gli italiani li vedo rincoglioniti…»

TORINO - Il M5S al governo? «Non lo so… perché gli italiani li vedo molto rincoglioniti. E’ la verità…» parola di Alessandro Di Battista. Fa discutere la visita del deputato grillino all’Embraco di Riva di Chieri. Di Battista, ieri pomeriggio, ha fatto visita ai 500 operai che, come vi raccontiamo da tempo, sono ormai prossimi al licenziamento. E’ durante il colloquio con i lavoratori, imbeccato sulle possibilità di andare al Governo, che Di Battista si lascia scappare una frase destinata a far discutere: «Gli italiani li vedo molto rincoglioniti, è così. Mo’ faranno polemica ma è la verità. E’ un popolo strano…».

UNA FRASE GIA’ SENTITA - Le frasi di Di Battista vengono accolte dagli operai con applausi e urla, in poche ore fanno il giro del web. C’è chi le paragona a quelle pronunciate da Silvio Berlusconi dieci anni fa, quando il leader di Forza Italia si lanciò in un’arringa a suo modo «storica»: «Ho troppa stima per l’intelligenza degli italiani per credere che ci possano essere in giro tanti coglioni che votano per il proprio disinteresse». Insomma, a distanza di anni, il linguaggio in campagna elettorale non sembra essere cambiato, a prescindere dallo schieramento.

IL CONFRONTO - Il deputato del M5S, in giro per l’Italia in camper, ha portato la propria solidarietà agli operai, pur senza fare promesse roboanti: «Io potrei anche fare adesso una telefonata al ministro Calenda, ma a cosa servirebbe?». Qualcuno chiede di spegnere le telecamere, perché la visita di solidarietà si trasforma presto in un pretesto per screditare gli avversari politici. La visita dura poco meno di mezz’ora, tra frasi di incoraggiamento e un confronto serrato, sotto una pioggia battente. Inevitabilmente, in una campagna elettorale fatta di slogan ad alto impatto mediatico, la frase «scappata» a Di Battista non può passare inosservata.