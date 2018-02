Esalazione di monossido di carbonio, tragedia sfiorata in via Sospello: 5 in ospedale

TORINO - Avrebbe potuto avere un epilogo drammatico l’intossicazione da monossido di carbonio che questa notte ha colpito cinque persone in via Sospello, in zona Borgo Vittoria. I vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento del civico 173, salvando di fatto la vita alle persone intossicate. Sul posto, oltre ai pompieri, è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato le persone in ospedale per le cure mediche: le loro condizioni non sono gravi. Le cause dell’intossicazione rimangono da chiarire. I vigili del fuoco hanno cercato di individuare l’origine delle esalazioni che, al momento, non è nota.