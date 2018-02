Linea 1 e linea 2 della metro, incontro con il Ministero. Le parole di Appendino

TORINO - E’ arrivata la conferma ufficiale da parte del Ministero: i fondi per il proseguimento della linea 1 della metropolitana ci sono. A prendere il «sì» definitivo è stata l’assessore ai Trasporti del Comune di Torino Maria Lapietra, appena tornata in città da Roma. «Le risorse sono arrivate», conferma la sindaca Chiara Appendino, «sappiamo che è un intervento importante soprattutto per Torino Nord che ha bisogno di essere riqualificata e una linea di metropolitana sarà sicuramente uno degli interventi che permetterà a quella parte della città, e non solo, di tornare a essere in qualche modo più parte della città».

PROSSIMO ANNO A BENGASI - «Al Ministero è andata molto bene, nessun intoppo», ci sottolinea Lapietra al rientro, «il prossimo anno finalmente avremo la stazione della metropolitana fino a Bengasi». Intanto vanno avanti anche i lavori per la linea 2. Dieci i milioni a disposizione della Città per preparare i progetti preliminare ed esecutivo. «Stiamo andando avanti anche con la progettazione sulla linea 2», conferma la sindaca Appendino.