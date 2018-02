Mancano pediatri a Ivrea, 10 medici del Regina Margherita vanno in aiuto

TORINO - Per risolvere una cronica assenza di pediatri e neonatologi alla Pediatria di Ivrea, nell'Asl To4, la Città della Salute di Torino ha messo a disposizione, fino a giugno, 10 pediatri e 5 neonatologi che prestano servizio al Regina Margherita, in base ad un'apposita collaborazione.



PEDIATRI - L'accordo è stato presentato dal Commissario della Città della Salute, Gian Paolo Zanetta e dal direttore dell'Asl To4, Lorenzo Ardissone. I medici coinvolti, tutti in modo volontario, presteranno servizio a Ivrea in orario considerato per la 'libera professione' a 60 euro l'ora come prevede la legge. E nelle maglie del regolamento statale in materia, che comunque prevede il recupero di eventuali ore non lavorate nella propria struttura. Zanetta e Ardissone hanno sottolineato l'importanza dell'accordo, che potrebbe continuare anche dopo giugno e «che consente di sopperire a una carenza strutturale in Italia di alcuni medici specialistici, come pediatri, urgentisti, anestesisti e medici di medicina interna».