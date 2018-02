Just The Woman I Am: domenica 4 marzo la corsa per sostenere la ricerca sul cancro

TORINO - Ogni anno, per almeno un giorno, Torino si colora di rosa. Di cosa stiamo parlando? Dell’evento giunto ormai alla sua quinta edizione, Just The Woman I Am: la corsa/camminata non competitiva che sostiene la ricerca sul cancro organizzata dal sistema universitario torinese. L’appuntamento è fissato per domenica 4 marzo 2018, il ritrovo è come sempre in piazza San Carlo alle ore 16:00 per la partenza della corsa. Nonostante la data combaci con le elezioni, non ci sarà alcun tipo di conflitto tra questi due grandi eventi, tanto che la stessa sindaca Appendino parteciperà alla corsa con indosso la sua maglia rigorosamente rosa.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - Chi pensa di partecipare a un evento strettamente sportivo si sbaglia di grosso: Just The Woman I Am è molto di più. Tantissime le attività organizzate in una giornata che si prospetta unica: si parte alle 10 del mattino con lezioni di yoga, danza e benessere e attività motorie, per poi finire alle 19:00 con un brindisi e un dj set. In mezzo il riscaldamento di gruppo, i balli di gruppo e la palestra a cielo aperto, oltre ovviamente punti informativi legati alla prevenzione sul cancro. Come se non bastasse, per questa straordinaria occasione, anche la Mole Antonelliana, simbolo di Torino, si colorerà di rosa. L’obiettivo è importante e ambizioso: raggiungere quota 20.000 partecipanti alla corsa, a cui l’anno scorso hanno partecipato 15.800 persone. Per raggiungere questo risultato è importante la partecipazione in massa degli uomini. A loro è rivolto uno slogan speciale: «Corro con lei». L’importante è tenere bene a mente la finalità principale della giornata e cioé sostenere la ricerca sul cancro. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno della corsa.

IL PERCORSO - Il percorso della corsa/camminata non competitiva è lungo 6km: l’importante è esserci, non ottenere un risultato importante. La classifica sarà quindi stilata in ordine alfabetico, non di arrivo. Al termine del percorso i partecipanti verranno rifocillati nei vari punti ristoro.

Il percorso di Just The Woman I Am (© Just The Woman I Am)

COME PARTECIPARE - Partecipare alla manifestazione è semplicissimo: basta avere 18 anni (chi non li ha compiuti deve essere iscritto da un genitore) e devolvere un’offerta libera a partire da 15 euro (entro il 2 marzo) o 20 euro (il 3 e 4 marzo). Gli iscritti riceveranno in donazione una t-shirt ufficiale dell’evento, il chip per la rilevazione del tempo di gara, l’assicurazione rc e assistenza medica, una welcome bag e il diploma di partecipazione scaricabile online. E’ possibile iscriversi online sul sito www.torinodonna.it/iscrizioni oppure nei vari punti di iscrizione sparsi per la città e disponibili cliccando QUI. Il ritiro del pettorale e della welcome bag potrà essere effettuato a partire da martedì 27 febbraio. L’invito, come ogni anno, è sempre lo stesso: partecipate numerosi. E’ per una nobile causa.