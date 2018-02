Grave incidente stradale, madre e figlia ferite: la piccola è grave al Regina Margherita

TORINO - In seguito a un grave incidente stradale avvenuto in una frazione del Saluzzese, una bambina di 11 anni è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Stando a quanto emerso fin ora, le condizioni di salute delle piccola trasportata a Torino in elicottero, sarebbero molto gravi. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

INCIDENTE - L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14 di oggi, mercoledì 7 febbraio, a Cevignasco. La macchina su cui viaggiava la ragazzina insieme alla madre, attualmente ricoverata all'ospedale Santa Croce di Cuneo, si sarebbe scontrata con un'altra vettura, finendo fuori strada. Per liberare madre e figlia dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. E' rimasto ferito anche il conducente della seconda auto, trasportato in codice giallo all'ospedale di Savigliano.