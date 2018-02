Eventi a Torino, 7 cose da fare venerdì 9 febbraio

TORINO – Musica, teatro e cultura. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti dell'inizio del weekend.

Folk dall'Irlanda

Al Folk Club, venerdì 9 febbraio, alle 21.30, Martin Hayes, Mike Bryan e Birkin Tree nel concerto «Northern Islands great vibrations». Già in passato Martin Hayes ha calcato il palco del Club regalando uno dei più entusiasmanti concerti degli ultimi 5 anni. Perché con il suo violino Martin parla direttamente all’anima e trascina con disarmante facilità chi lo ascolta in una dimensione senza tempo di grazia, armonia e pura gioia, con una naturalezza e una spontaneità incredibili. La musica folk irlandese ha uno strumento-simbolo: il violino; il violino irlandese ha un musicista-simbolo: Martin Hayes, unanimemente considerato uno dei più straordinari talenti emersi nella scena dell’Irish Music. Uno stile davvero unico e immediatamente riconoscibile, un’impressionante padronanza tecnica dello strumento, una smisurata conoscenza del passato e un’illuminante visione del futuro della musica… tutti questi preziosi e rari elementi in Martin si sommano, creando una stupefacente e formidabile intelligenza musicale.

Carnival live party

Venerdì 9 febbraio dalle 19.30, secondo grande evento del Torino Fringe Festival 2018 con un grande Carnival Party accompagnato dal dj set di «The Sweet Life Society» al POP- Ex Lavanderie Ramone in Via Berthollet 25F a Torino. Il secondo atto della R_Evolution della nuova edizione del Torino Fringe Festival propone una serata unica a partire dalle 19.30 con aperitivo e a seguire una grande Festa in maschera accompagnata dalle sonorità dei «The Sweet Life Society», un duo di eclettici produttori torinesi. Gabriele Concas e Matteo Marini, che compongono i «The Sweet Life Society», sono da anni attivi nel campo della produzione musicale internazionale. Le loro esperienze musicali spaziano dal cinema, al teatro fino alla pubblicità. Il progetto «The Sweet Life Society» è conosciuto per la sua veste live con cui negli ultimi anni ha girato in lungo e in largo l’Europa, esibendosi nei festival più importanti del vecchio continente come Glastonbury, Fusion, Eurosonic, Lowlands, Bestival, Lovebox, Wilderness, Latitude, Boomtown e molti altri.

Donne e teatro

A Tangram Teatro, da venerdì 9 febbraio, in scena «Cliché». Uno spettacolo irriverente e meta teatrale. È la storia di tre donne costrette – chi per bisogno di soldi per mantenere una famiglia numerosa, chi per un incontro con l’uomo sbagliato – a spogliarsi per vivere. In realtà le tre donne sono tre attrici, costrette sì a spogliarsi ma solo per cercare di attirare più pubblico possibile per il loro spettacolo. Il gioco del teatro si rivelerà in tutta la sua crudezza e realtà. Queste storie da cliché sono pretesti, maschere che cadranno per raccontare la vera e attuale condizione dell’attore, costretto ad aderire ad alcuni cliché imposti dalle leggi del mercato. Ci si spoglierà di tutto questo e si racconterà l’umanità celata dietro il presunto personaggio.

Storia e teatro

A Bellarte, da venerdì 9 febbraio, in scena «S'acqua fatta: una storia di sale, lavoro e dignità». S’acqua fatta è l’espressione che usavano i lavoratori della salina di Cagliari quando nell’acqua delle saline iniziava la precipitazione del sale, dopo mesi di lento scorrere di una lunga evaporazione fra una vasca e l’altra. Le saline: attive da centinaia di anni, un procedimento naturale che grazie a sole, vento e acqua di mare portava alla creazione non solo del sale, ma anche di gesso, metalli preziosi, sale inglese e bromo. Un lavoro massacrante dove la «manualità ti ammazzava». Un lavoro che diventa anche un modo di dire: «Ti mando a lavorare in Salina» per mal augurare qualcosa a qualcuno. Anni '70. I lavoratori sono statali. Si accede tramite un concorso pubblico. Il nostro spettacolo parte proprio da alcune interviste all’ultima generazioni dei lavoratori del sale. Le storie raccolte attraverso un percorso drammaturgico diventano la storia di Nino e Greca. Marito e moglie. La festa della raccolta del sale è l’occasione in cui le loro vite si incontrano e incrociano. Storie di sale e lavoro, un lavoro faticoso, ma soprattutto storie di dignità. Un centinaio di lavoratori che vivono in un comune sentire, una comunità che condivide lavoro, vita, desideri, fatiche, lotte sindacali. E dopo secoli la salina viene chiusa. E in questo la storia della Salina di Cagliari diventa uno stereotipo di storia all’Italiana. Le ragioni della chiusura sono confuse, incomprensibili. E con la chiusura si perde un’esperienza secolare, storie, valori, possibilità economiche, posti di lavoro, prospettive di sviluppo per l’intero territorio e la dignità dei lavoratori che hanno vissuto e lavorato alla salina fino a quel momento come se fosse una cosa loro. Tedacà sbarca in Sardegna per portare avanti un linguaggio che parla dell’oggi attraverso il passato, con una drammaturgia che si basa sulla diretta esperienza di chi ha vissuto la Storia in prima persona.

Danza

Al Cafè Muller, da venerdì 9 febbraio, in scena «Occhi: la ricerca di movimento» di Andrea Gallo Rosso. Chiudendo gli Occhi si apre un mondo di differenti sensazioni: tempo e suoni cambiano, il contatto con gli altri è sospeso. Affiorano emozioni, ricordi, paure. La ricerca sul movimento di Occhi parte dal privarsi della vista ricostruendo un equilibrio fisico ed emotivo, cercando nuovi canali comunicativi. Focalizzandosi sul «dentro» si riscoprono memorie lontane, arrivano poco a poco come l'alfabeto morse che ripete: «e d’improvviso il filo si spezza e ti ritrovi a galleggiare». L’assolo, sia urbano che teatrale, ha ricevuto una speciale menzione per la ricerca coreografica per il bando Danza Urbana d'Autore Xl 2017. Un progetto di e con Andrea Gallo Rosso, regia Andrea Gallo Rosso, produzione Morse Associazione culturale con il sostegno di Mosaico Danza, creazione ospitata in residenza mcf belfioredanza.

Lindy Hop

Al Jazz Club Torino, venerdì 9 febbraio, la Lindy Hop Night, format attesissimo, vi farà scatenare al ritmo dello swing, con la migliore musica dal vivo della città. La serata è organizzata in collaborazione con la scuola Feel Good Swing di Chiara Silvestro e Alessandro Rossi.

Marina Massironi a teatro

Al Teatro Gioiello, venerdì 9 febbraio, in scena Rosalyn con Marina Massironi. Esther O' Sullivan, scrittrice americana di successo, viene accusata dalla polizia di un omicidio avvenuto anni prima. Per discolparsi, rievoca la storia del suo incontro con Rosalyn, una donna delle pulizie goffa e sprovveduta conosciuta il giorno della presentazione di un libro sulla Vera Natura del Sé. Racconta di quando Rosalyn le aveva confidato la sua relazione clandestina con Ben, uomo bugiardo e perverso che la sottoponeva continuamente a violenze fisiche e psicologiche. Esther, inorridita, l’aveva spinta a reagire; ma di ciò che era successo dopo, dell'imprevedibile evoluzione di Rosalyn, Esther non vorrebbe proprio raccontare... Avvincente, comico, ricco di colpi di scena, sostenuto da una scrittura incalzante, Rosalyn scava con irriverenza in una zona incandescente della personalità che tutti noi preferiremmo tenere nascosta.